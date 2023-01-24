Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde kabul edildi

Başörtüsü düzenlemesinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda konuşmalar bittikten sonra CHP ve İYİ Parti'nin başörtüsü düzenlemesinden "dini inancı sebebiyle" ifadesinin çıkarılmasını istediği ortak değişiklik önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Oylamanın ardından salonda tansiyon yükseldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, söz alarak "Bu tavır başörtüsüne ihanettir. Biz burada bir el uzatıyoruz bu eli reddediyorsunuz bu sorun çözülmesin istiyorsunuz. Başörtüsü üzerinden seçim kampanyası yürüteceksiniz. Burada yapılan şey tamamen siyaset. AK Parti grubunun başörtüsü meselesini çözmek gibi zerre kadar bir kaygısı olmadığını gördük. Burada daha fazla durmanın da bir anlamı yok" dedi.