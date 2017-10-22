Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
Batı Akdeniz'in bazı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren serin ve yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Batı Akdeniz için sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın gece saatlerinde Muğla, salı ve çarşamba günleri de Antalya, Isparta ile Burdur'un serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği kaydedildi.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenirken, yağış sisteminin bölgeyi 26 Ekim Perşembe günü terk etmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA