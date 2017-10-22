ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C
  • Gündem
  • Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Batı Akdeniz'in bazı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Batı Akdeniz için sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın gece saatlerinde Muğla, salı ve çarşamba günleri de Antalya, Isparta ile Burdur'un serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği kaydedildi.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenirken, yağış sisteminin bölgeyi 26 Ekim Perşembe günü terk etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.