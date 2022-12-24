  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Batı Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Takip Et

Batı Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı başlıyor

Kar Haberleri

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı başlıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
kar