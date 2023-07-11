Batı Karadeniz sele teslim oldu tarımda hesap yeniden değişti

Nesrin KOÇASLAN

Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa, Adıyaman; ardından Erzurum, Kars şimdi de Türkiye’nin kuzeyi Batı Karadeniz sele teslim oldu. Meteoroloji’nin uyarları sonrası birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar etkilenen kentlerde maddi hasarlara neden olurken, Samsun’da bir kişi sele kapılarak hayatını kaybetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bazı bölgelere 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan, Zonguldak’ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu. Giresun’da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi'nin debisi yükseldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Ordu’da yağmurlar sonucunda toplam 351 iş yeri selden etkilenirken, 32 konut ve 35 araçta maddi hasar oluştu. Uzmanlar Batı Karadeniz’deki selin ardından Doğu Karadeniz için de uyarıda bulundu.

Yılmaz Tunç: Bartın'da 137 vatandaşımız kurtarıldı

Bartın'da açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hasarların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu taşkınlar sebebiyle maddi hasarlarımız oluştu. Çok şükür, bu bölgede can kaybımız olmadı. Tesellimiz bu. Bartın'da 137 vatandaşımız helikopterler, botlar ve iş makineleri ile kurtarıldı. Özellikle hayvancılık yapan vatandaşlarımızın, hayvanlarının kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştirilmişti. İlçelerimizde ve beldelerimizde özellikle hasar meydana gelen köylerimiz var. 260 köyümüzün 155'inde hasar var" dedi.

Uraloğlu: 351 iş yeri konut bu felaketten etkilendi

Ordu’da incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini, selin vurduğu şehirlerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Ordu ilimizde kapalı yolumuz bulunmuyor. Mevsim normallerinin üzerinde yağmur var. 200 kg kadar çıkan yağmurlar etkili oldu. 4 ilçemizle birlikte daha çok Altınordu ilçemiz etkilenmiş durumda" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, “Şu ana kadar 351 iş yeri 34 konut bu felaketten etkilendi. 184 makine ve 216 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarına da hızlıca başladık. Adeta teyakkuz halindeyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Düzce’de açıklamalarda bulundu. Bölgede bir can kaybının bulunmadığını ve hayvan telefleriyle ilgili majör bir sorun bulunmadığını söyleyen Yumaklı, alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Yoğun yağışlarla ilgili planlanan çalışmaların bir kısmının deprem nedeniyle ötelendiğini ancak bundan sonra hızlandırılacağını belirten Yumaklı, Düzce’nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir dedi.

Sel ve taşkınların ardından çiftçilere duyuru

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan sel ve taşkınların ardından çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarıyla ilgili ekstra bir şey yapmalarına gerek yok. Bu konuda 2023’ün sonuna kadar geçerli olan Cumhurbaşkanı Kararnamesi olduğunu belirten Yumaklı, “Dolayısıyla bütün çiftçilerimizin üreticilerimizin, Tarım Kredi ve Ziraat Bankası kredileri ile ertelemelerini başvuru halinde yapmaları mümkün. Ekstra karar almaya gerek yok” dedi.

İklim Değışikliği Politika ve Araştırma Derneğı Başkanı DR. BOZOĞLU: İklim değişikliği Türkiye’de daha çok hissediliyor

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Bozoğlu, iklimin artık normal koşullardan bağımsız yepyeni bir düzenle hareket etmeye başladığının görüldüğünü belirtti. Türkiye'nin iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında geldiğini, ülkenin farklı yerlerinde farklı iklim görüldüğünü dile getiren Bozoğlu, şunları söyledi: "Karadeniz Bölgesi'nde sel felaketleri yaşanırken İç Anadolu Bölgesi'nde bazen kuraklığın bazen ise soğuk havaların yaşandığını görüyoruz. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili olduğu için iklim kriziyle etkileşen bütün konuları ne yazık ki yaşıyor.

Hem denizden kaynaklı hem de karasal iklimden kaynaklı sorunlar yaşanıyor. İklim krizi dünyada farklı etkiler gösterirken Türkiye'de bütün etkilerini gösterebiliyor. Denizlerde yükselme ve asitlenme, tür çeşitliliğinde azalma, orman yangınları, yağış hacimde değişme ve sel felaketleri Türkiye'de yaşanıyor. Bu, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve konumundan kaynaklı."

Baki Remzı Suıçmez: “Alım fiyatları fındık rekoltesinde düşüşe göre belirlenmeli”

Batı Karadeniz’de etkili olan bu yağışların özellikle fındık hasatında rekolte düşüşüne yol açacağını belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez konuyla ilgili şunları söyledi: “Yaşanan selin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Özellikle dere yataklarının kenarındaki ekili arazilerde çok ciddi hasarların olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında özellikle fındık gibi ürünlerde rekolte azalışları gündeme gelecektir.

Dolu ve aşırı yağışların Karadeniz bölgesinde özellikle fındık rekoltesinde yaratacağı zararların şimdiden hesaplanıp ona göre alım fiyatı belirlenmesi gerekiyor.” Bu yağışların tarımsal üretimi doğrudan etkilediğinin altını çizen Suiçmez, "Aşırı yağışların olumsuz etkilerinden çiftçileri korumak için tarım sigortalarının aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin yağış takviminde bir süredir 1 aylık bir kayma yaşandığına değinen Suiçmez, bu bilgiden yola çıkarak Türkiye’nin tarımsal ekim ve hasat takviminin güncellenmesinin, çiftçinin ekim ve hasadının buna göre tamamlanmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.