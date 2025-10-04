Batman’da “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği düzenlendi

Batman’da Yetim Vakfı tarafından, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek amacıyla “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği düzenlendi. Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yere serilen uzun rulo kâğıtlara Filistin bayrağı ve Sumud Filosu’nu simgeleyen gemi figürleri çizerek Gazze’deki çocukların yaşadığı dramı resmetti.

Yetim Vakfı Batman İl Koordinatörü Esra Baran, “Geçen yıl da düzenlediğimiz bu etkinlik, her yaş grubuna hitap eden bir dayanışma ve direniş simgesidir. Zulüm devam ettikçe biz de sahalarda olmaya devam edeceğiz. İnşallah bir gün Filistin özgürlüğüne kavuştuğunda bu resimleri onlara hediye edeceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan Hava Soylu ise, “Batman’da STK’ların düzenlediği bu anlamlı etkinliğe katıldık. Gazze için bir olduk. Ben de Filistin’in özgürlüğünü simgeleyen, bileğe bağlanmış Filistin bayrağı çizdim” ifadelerini kullandı.

Küçük katılımcılardan Eçrin Demir de, “Filistinli kardeşlerim için resim çizdim. Kabe’yi, camiyi ve çocukları resmettim. Evde de her zaman Filistin için resimler yapıyorum” dedi.