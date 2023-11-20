Batman'da sel sularına kapılan aileden üç kişi öldü
Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde kaybolan anne ve çocuklar ölü bulundu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Batman'da dünkü sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Seyitler Mahallesi'nde bulunan 3062’nci Sokak'ta da sel meydana geldi.
Ekipler, yedi kişilik ailenin sel sularına kapılarak sürüklendiği ihbarını aldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Batman Valisi Ekrem Canalp, sele kapılan biri kadın 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterk bir çocuğun arandığını kaydetti.