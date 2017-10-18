Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

18 Ekim 2017

Deniz Baykal'ın son durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Prof. Dr. Erkan İbiş, yaptığı açıklamada, "Baykal'ın durumu ciddiyetini koruyor, bilinci kapalı. Daha önce kötüye gidiş vardı ancak tomografi bulgularında az da olsa iyileşme var. Herhangi bir anormallik şimdilik yok. Beyin ölümü kesinlikle söz konusu değil. Sonucun nereye varacağını söylemek mümkün değil" dedi.

CHP'li Özgür Özel, "Bugün sabah 08:30'da tomografi çekildi. O açıdan haberler iyi. Dün kötüydü, düne göre iyi durumdayız. Yoğun bakımdan çıkmadı. İsterdik çıkmasını. Bu sabahki tomografi daha iyi." demişti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Baykal'ın sağlık durumu hakkında, "Şu anda uyutulma süreci. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde" açıklamasında bulunmuştu.

Demircan, şunları kaydetti:

"Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma, beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda, inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor."

Kaynak: AA