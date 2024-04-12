Baykar yöneticisi Bayraktar: Devletten tek kuruş hibe almadık

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren polemik, Evren Barış Yavuz isimli kişinin Bayraktar'ın da bulunduğu bir fotoğrafı "Jet yakıtı satmışlar" ifadesini kullanarak paylaşmasıyla başladı.

İddiaları reddeden Bayraktar, Yavuz'un İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipte yer aldığını öne sürdü. Bayraktar oldukça sert ifadeler kullandığı yazılı açıklamasında "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" ifadesini kullandı.

İBB yanıt verdi

Bu paylaşımlar üzerine İBB'nin resmi hesabından Bayraktar'a yanıt verildi. Açıklamada, Bayraktar'ın 'İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralarda bulunduğu' savunularak hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.

'Devletten tek kuruş almadık'

Bayraktar bugün LinkedIn hesabından yayımladığı yeni açıklamasında hep şirketinin tarihinden hem Gazze'ye yardımlarından hem de devletten destek alıp almadığına dair iddialara yanıt verdi.

"Bir kez daha yalan rüzgarı ve kara iftirayla karşı karşıyayız. Bu kez iftiranın sahibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya yöneticisi çıktı" diyen Bayraktar, şirketinin geliştirdiği İHA/SİHA'ların terörle mücadelede etkin kullanıldığını ve ihraç edildiğini ifade etti.

Bayraktar, "Ahlaki değerlerden ödün vermeden bugünlere geldik. Hayatımız boyunca kimseden iltimas, torpil görmedik. Alın terinin kıymetine inandık. Elimizden geleni yaparak tevekkül ettik ve Allah’a güvendik" ifadesini kullandı.

Bayraktar şöyle devam etti: "Defalarca ifade ettiğimiz gibi ne Baykar ne de ortakları kuruluşundan bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği almadı ve tek kuruş banka kredisi dahi kullanmadı. Tüm projelerimizin finansmanını yüzde 100 öz kaynaklarımızla karşıladık. İhracattan kazandığımızı projelerimize yatırdık."

'Gazze'ye de yardım ettik'

Bayraktar, imkanlarıyla Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerden Gazze'ye kadar ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini dile getirdi.

Baykar yöneticisi şunları yazdı: "Buna rağmen iftiralar bitmedi… Devletimize maddi kaynak ve gönüllülükle destek olduğumuz işlerde devletin parasını almakla suçlandık. Dünyanın en başarılısı olan ve hâlihazırda 34 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak torpilli olduğumuz söylendi. Ekranlarda hedef gösterilerek “dokunacağız” denildi. İftiralar sınır tanımadı, son olarak da İsrail’e jet yakıtı sattığımız yalanı yayıldı.

Biz, mücadele odaklıyız… Yalanlar ve iftiralar ne kadar ağır olursa olsun bizleri hak bildiğimiz bildiğimiz yoldan geri çeviremedi. Bu kara iftiralara gereken cevabı her zaman vereceğiz. Algı operasyonlarına karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

(...)

Baykar bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlarda hiçbir zaman nakdi teşvik kullanmamıştır. Yatırım kredileri için faiz veya kar payı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği gibi nakdi unsurlardan hiçbiri Baykar tarafından talep edilmemiş ve Baykar’a sunulmamıştır. Ayrıca destek kararında sunulan yatırım yeri tahsisi ve SGK prim destekleri de bugüne kadar Baykar tarafından kullanılmamıştır.

Baykar’ın yaptığı tüm yatırımlar kendi özkaynaklarından karşılanmaktadır. Malum algı ajanları tarafından devletten sanki Baykar’a aktarılıyormuş gibi gösterilen 600 milyon liralık teşvik, aslında Baykar’ın yapacağı yatırıma karşılık bazı kalemlerde yabancı firmalar dahil olmak üzere tüm yatırımcı firmalara tanınan vergi indirim hakkıdır.

Baykar, sadece geçen yıl 6.4 milyar lira vergi ödemiştir. Şimdiye kadar söz konusu 600 milyon liranın kat be kat üstünde yatırım yapmıştır. Halen binlerce personel istihdam etmekte ve genç mühendis adaylarının yetişmeleri için programlar yürüten dünyanın sayılı yüksek teknoloji firmalarından biridir."