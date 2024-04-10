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  3. Haluk Bayraktar'ın İmamoğlu'nu hedef alan sözlerine İBB'den sert yanıt geldi
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Haluk Bayraktar'ın İmamoğlu'nu hedef alan sözlerine İBB'den sert yanıt geldi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan sözlerine İBB’den yanıt geldi. İBB’den yapılan resmi açıklamada, “Haluk Bayraktar hakkında asılsız iddialarından ötürü hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacağı” bilgisi yer aldı.

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Ürettiği İHA ve SİHA’larla etkisi Türkiye’yi aşan Baykar şirketinin "İsrail’e jet yakıtı sattığı" iddialarının sosyal medyada yer almasının ardından Haluk Bayraktar bir açıklama yapmıştı.

Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu suçlamış, iddiaları ortaya atan şahsın İmamoğlu’nun kampanya ekibinde yer aldığı iddiasında bulunmuştu.

Bayraktar “Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” ifadelerini kullanmıştı.

İBB’den Haluk Bayraktar’a yanıt geldi

Haluk Bayraktar'ın bu suçlamaları üzerine İBB’den yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür. 

* Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır. 

* Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. 

* Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. 

* Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir.