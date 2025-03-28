Bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı kaç rekat? Diyanete göre adım adım bayram namazının kılınışı...

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte camileri dolduran müslümanlar Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan bayram namazının nasıl eda edildiğini merak ediyor. Peki bayram namazına nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir, hangi tekbirler alınır, kaç rekattır ve kimlere vaciptir? İşte bayram namazına dair bilmeniz gerekenler...

Ramazan Bayramı'nda nasıl niyet edilir?

Hangi bayramda namaz kılınıyorsa, niyet de o bayrama göre yapılır. Örneğin Ramazan Bayramı Namazı için şu şekilde niyet edilir:

“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

Bayram Namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle birlikte kılınır. Kılınışı, diğer namazlara göre farklılık gösterir. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:

1. REKAT:

1- İmam yüksek sesle, cemaat ise sessizce “Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alır, eller göbek hizasında bağlanır.

2- Ardından gizlice “Sübhaneke” okunur.

3- Sonrasında üç ilave tekbir (zâit tekbir) alınır. Her birinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır.

4- İmam, açıktan Fatiha ve bir sure okur. Cemaat sessizce dinler.

5- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır. Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir ve ikinci rekata geçilir.

2. REKAT:

1- İmam, Fatiha ve bir sureyi açıktan okur, cemaat yine sessizdir.

2- Rükûya gitmeden önce dört tekbir alınır. İlk üçünde eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır, dördüncüde doğrudan rükûya gidilir.

3- Rükû ve secdeler tamamlandıktan sonra oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.

4- Sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından cemaatle birlikte üç defa tekbir getirilir: “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”. Sonrasında imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe sona erince dua edilir ve bayram namazı sona ermiş olur.

Bayram Namazı ne zaman kılınır?

Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazından sonra, güneş doğduktan sonraki vakitte kılınır. Güneşin doğuşunun ardından yaklaşık 15–20 dakika geçmesi beklenir.

Bayram Namazı kimlere vaciptir?

Hanefî mezhebine göre, bayram namazı; akıllı, ergenliğe ulaşmış, sağlıklı, hür ve yolcu olmayan erkeklere vaciptir. Kadınlar ise camilerde kendilerine ayrılan bölümde bayram namazını kılabilirler.

Namazı kaçıran ne yapmalı?

Hanefî mezhebine göre, bayram namazı cemaatle kılınmalıdır. Bir kişi, mazereti sebebiyle bayram namazını cemaatle kılamamışsa bu namazı kaza etmesi gerekmez. Yalnız başına kılması da şart değildir.