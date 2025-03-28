BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? Diyanet açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü itibarıyla başlayacak. Bayram coşkusunu ibadetle geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman, "Bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Namaz vakitleri illere göre değişiklik gösterdiğinden, cemaatle kılınan bu özel ibadetin saatine dikkat edilmesi gerekiyor.

Bayram namazı saatleri neden farklı?

Bayram namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonra kılınıyor. Güneşin doğuş saati illere göre farklılık gösterdiğinden, bayram namazının vakti de her yıl değişiyor. Bu nedenle cemaati kaçırmamak için şehir bazında saatlerin takip edilmesi büyük önem taşıyor.

Diyanet namaz vakitlerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı’na ilişkin Türkiye genelindeki tüm illerin bayram namazı saatlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerin yanı sıra tüm iller için belirlenen vakitler açıklandı.

Bayram sabahı ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, yaşadıkları şehrin namaz saatini mutlaka kontrol etmeli. Şehrinizdeki bayram namazı saati ve detaylı bilgiler için hazırlanan listeye göz atarak güncel vakitlere ulaşabilirsiniz. Peki, Ramazan Bayramı'nda Ankara, İzmir, İstanbul dahil Türkiye'nin 81 ilinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'in açıkladığı tabloya göre; il il bayram namazı saatleri...

2025 il il Ramazan Bayramı Namazı saatleri...

• Adana Bayram Namazı: 06.57

• Adıyaman Bayram Namazı: 06.45

• Afyonkarahisar Bayram Namazı: 07.16

• Ağrı Bayram Namazı: 06.26

• Aksaray Bayram Namazı: 07.02

• Amasya Bayram Namazı: 06.55

• Ankara Bayram Namazı: 07.07

• Antalya Bayram Namazı: 07.16

• Ardahan Bayram Namazı: 06.27

• Artvin Bayram Namazı: 06.31

• Aydın Bayram Namazı: 07.27

• Balıkesir Bayram Namazı: 07.27

• Bartın Bayram Namazı: 07.09

• Batman Bayram Namazı: 06.34

• Bayburt Bayram Namazı: 06.37

• Bilecik Bayram Namazı: 07.18

• Bingöl Bayram Namazı: 06.36

• Bitlis Bayram Namazı: 06.30

• Bolu Bayram Namazı: 07.12

• Burdur Bayram Namazı: 07.17

• Bursa Bayram Namazı: 07.22

• Çanakkale Bayram Namazı: 07.32

• Çankırı Bayram Namazı: 07.03

• Çorum Bayram Namazı: 06.58

• Denizli Bayram Namazı: 07.22

• Diyarbakır Bayram Namazı: 06.37

• Düzce Bayram Namazı: 07.13

• Edirne Bayram Namazı: 07.32

• Elazığ Bayram Namazı: 06.41

• Erzincan Bayram Namazı: 06.40

• Erzurum Bayram Namazı: 06.33

• Eskişehir Bayram Namazı: 07.16

• Gaziantep Bayram Namazı: 06.49

• Giresun Bayram Namazı: 06.44

• Gümüşhane Bayram Namazı: 06.40

• Hakkari Bayram Namazı: 06.23

• Hatay Bayram Namazı: 06.54

• Iğdır Bayram Namazı: 06.22

• Isparta Bayram Namazı: 07.16

• İstanbul Bayram Namazı: 07.22

• İzmir Bayram Namazı: 07.30

• Kahramanmaraş Bayram Namazı: 06.50

• Karabük Bayram Namazı: 07.07

• Karaman Bayram Namazı: 07.05

• Kars Bayram Namazı: 06.26

• Kastamonu Bayram Namazı: 07.03

• Kayseri Bayram Namazı: 06.56

• Kilis Bayram Namazı: 06.50

• Kırıkkale Bayram Namazı: 07.04

• Kırklareli Bayram Namazı: 07.29

• Kırşehir Bayram Namazı: 07.01

• Kocaeli Bayram Namazı: 07.18

• Konya Bayram Namazı: 07.08

• Kütahya Bayram Namazı: 07.18

• Malatya Bayram Namazı: 06.45

• Manisa Bayram Namazı: 07.28

• Mardin Bayram Namazı: 06.35

• Mersin Bayram Namazı: 07.00

• Muğla Bayram Namazı: 07.25

• Muş Bayram Namazı: 06.32

• Nevşehir Bayram Namazı: 06.59

• Niğde Bayram Namazı: 06.59

• Ordu Bayram Namazı: 06.46

• Osmaniye Bayram Namazı: 06.53

• Rize Bayram Namazı: 06.36

• Sakarya Bayram Namazı: 07.16

• Samsun Bayram Namazı: 06.53

• Siirt Bayram Namazı: 06.30

• Sinop Bayram Namazı: 06.57

• Sivas Bayram Namazı: 06.50

• Şanlıurfa Bayram Namazı: 06.43

• Şırnak Bayram Namazı: 06.28

• Tekirdağ Bayram Namazı: 07.28

• Tokat Bayram Namazı: 06.52

• Trabzon Bayram Namazı: 06.39

• Tunceli Bayram Namazı: 06.40

• Uşak Bayram Namazı: 07.20

• Van Bayram Namazı: 06.25

• Yalova Bayram Namazı: 07.21

• Yozgat Bayram Namazı: 06.59

• Zonguldak Bayram Namazı: 07.11