Bayram öncesi fiyat denetimi sıkılaştı: Raf ve kasa farkına dikkat

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini artırırken, vatandaşların alışveriş sırasında raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tüketiciyi fahiş fiyat artışlarına karşı korumak ve piyasada adil rekabeti sağlamak amacıyla market, restoran ve kafelere yönelik denetimler yıl boyunca sürdürülüyor.

Bu denetimler, özellikle ramazan ayı öncesi ve boyunca daha yoğun şekilde gerçekleştirildi. Ekipler bu süreçte başta temel gıda ve ihtiyaç ürünleri olmak üzere çok sayıda üründe fiyat etiketlerini mercek altına aldı.

İncelemelerde un, ekmek, kuru gıdalar, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat, meyve, sebze ile birlikte deterjan, sabun, şampuan ve diş macunu gibi ürünlerdeki fiyat değişimleri kontrol edildi.

19 Şubat-10 Mart döneminde 38 bin 216 ürün incelendi

Ramazan ayının başlangıcı olan 19 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 3 bin 182 işletmede toplam 38 bin 216 ürün fahiş fiyat artışı açısından denetime tabi tutuldu. İncelemeleri devam eden bu süreçte mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanacak.

Denetim ekipleri, rutin kontrollerine ek olarak bayrama sayılı günler kala sahadaki çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram alışverişlerinde öne çıkan tatlı, şekerleme, çikolata ve atıştırmalık ürünlerin fiyat etiketleri de detaylı şekilde inceleniyor. Ekipler, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkın yanı sıra ürünlerin alış ve satış fiyatlarını da değerlendiriyor.

Vatandaşlara “etiket” uyarısı

Yetkililer, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için alışveriş sırasında fiyat etiketlerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Marketlerde raf fiyatı ile kasa fiyatının mutlaka karşılaştırılması öneriliyor.

Ayrıca vatandaşların, fahiş fiyat artışı ya da stokçuluk şüphesi bulunan işletme ve ürünleri vakit kaybetmeden ilgili mercilere bildirmesi önem taşıyor.

Bu tür şikayetler; Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi, CİMER, e-Devlet, ticaret il müdürlükleri ile “Bakana Ulaşın” platformu üzerinden iletilebiliyor.