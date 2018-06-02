Bayram öncesi otobüs biletleri tükendi

02 Haziran 2018

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine rağmen bayramın yaz ayının başına denk gelmesiyle otobüs biletlerine yoğun talep oluştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı öncesindeki haftanın otobüs biletlerinin tükendiğini belirterek, "8 Haziran da dahil olmak üzere o tarihten bayrama kadar olan otobüs biletlerinin hepsi tükendi. O tarihten bayrama kadar ek sefer koymaya ve bu seferlerin biletlerini satmaya başladık. Onlar da yavaş yavaş dolmaya başladı." dedi.

İstanbul'dan günlük ortalama bin 500-bin 600 otobüs seferi yapıldığını, bunun ortalama yüzde 25'inin Trakya, yüzde 75'inin ise Anadolu'ya gittiğini anımsatan Özcan, "Bu bin 500-bin 600 sefere ek olarak, 8 Haziran sonrası ilk günler için 400-500 sefer koyduk. Bayramdan önceki 3 gün için de 600 sefer koyduk. Onların biletleri de hızlı bir şekilde tükeniyor." diye konuştu.

"Son bir haftada 630 bin kişiyi memleketine taşıyacağız"

Birol Özcan, ek seferlerle birlikte son hafta İstanbul'dan günde ortalama 2 bin otobüs seferinin yapılacağını, bunun, bir haftalık süreçte 14 bin sefer anlamına geldiğini belirterek, "Her otobüste ortalama 45 yolcu bulunuyor. Bu rakam da 630 bin yolcu yapıyor. Yani, son bir haftada 630 bin kişiyi memleketine, ziyaret yapacağı kente, eşinin, dostunun, akrabasının yanına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine de Özcan, şöyle dedi:

"Otobüs fiyatları için tavan fiyatlar vardır. Normalde 100 lira olan bir bilet fiyatını rekabet nedeniyle firmalar yolcusuna 70 liradan satabiliyor. Böyle yoğun zamanlarda bu rakamlar 80-90 liraya çıkabiliyor. Yani, tavan fiyatı geçmiyor. Son aylarda akaryakıta gelen zamlar zaten bizi zor duruma düşürdü."

Korsan taşımacılık ve servis minibüsü uyarısı

TOFED Genel Başkanı Özcan, bazı yolcuların, gidecekleri yer için tüm firmalara sormadan alternatif bilet arayışına girdiğini ifade ederek, bu gibi durumlarda yolcuların panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Özcan, devamla şunları kaydetti:

"Yolcularımız mutlaka ve mutlaka otogardan kalkan otobüs firmalarından biletlerini alsın. Öyle mahalle arasından kalkan, biletleri kasapta, manavda satılan şirketlerden bilet almasınlar. Aksi takdirde açıkta kalabilirler. Ayrıca, zaman zaman 3-4 aile birleşip servis minibüsü tutarak memleketine gitmek istiyor. Bu gibi durumlarda söz konusu minibüsler denetlenemediği için birçok eksik olabiliyor. Mesela, şoför deneyimsiz oluyor, belgeler eksik oluyor. Yolda kalabiliyorlar. Allah korusun, kaza bela olabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan bu konuda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum."