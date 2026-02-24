Google Haberler

Bayram tatili 9 gün olur mu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayının 6. günündeyiz. Bayrama sayılı günler kaldı. Bayram öncesi sıkça aratılan konu başlıklarından biri bayram tatili... Vatandaşlar 9 gün tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte beklenen tatil süresi...

Bayram tatili 9 gün olur mu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'na yavaş yavaş ilerliyoruz. 3 günlük tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu... Özellikle bu arayı değerlendirmek isteyenler "Bayram tatili 9 gün olur mu" sorusuna cevap arıyor.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar