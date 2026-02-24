Bayram tatili 9 gün olur mu? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan ayının 6. günündeyiz. Bayrama sayılı günler kaldı. Bayram öncesi sıkça aratılan konu başlıklarından biri bayram tatili... Vatandaşlar 9 gün tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte beklenen tatil süresi...
Ramazan Bayramı'na yavaş yavaş ilerliyoruz. 3 günlük tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu... Özellikle bu arayı değerlendirmek isteyenler "Bayram tatili 9 gün olur mu" sorusuna cevap arıyor.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü