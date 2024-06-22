Bayram tatilinde otoyol ve köprülerden 21 milyondan fazla araç geçti

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyolların Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz hizmet verdiğini anımsatan Uraloğlu, "14-21 Haziran tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollardan 13 milyon 413 bin 68 araç geçti" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 14–21 Haziran'da Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçiş yapan araç sayısının 2 milyon 52 bin 782 olduğuna işaret ederek, İstanbul-Ankara Otoyolu'nu ise 4 milyon 133 bin 874 aracın kullandığını aktardı.

Uraloğlu, söz konusu tarihlerde, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 779 bin 809, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ise 975 bin 60 araç kullandı. Bu sürede 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bağlantı yollarından da 1 milyon 579 bin 441 araç geçişi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günlük rekor geçişi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 14-21 Haziran haftasında 580 bin 369 aracın geçiş yaptığına işaret eden Uraloğlu, köprünün 13 Haziran'da 186 bin 828 araç geçişiyle açıldığı günden bu yana en yüksek geçiş sayısına ulaşıldığını vurguladı ve ekledi: "Osmangazi Köprüsü'nü 684 bin 398, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 130 bin 753 araç kullandı."