Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor

31 Mayıs 2018

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili kısa olacak. Arife günü perşembeye, bayram da cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor.

Arife günü dışarıda bırakılırsa 3 günlük bir tatil süreci bulunduğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Buna rağmen üye acentelerimizden aldığımız bilgiye göre, bayram dönemi talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15-20 civarında artış yaşanıyor. Bayram döneminde yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde yurt içi turlarda talebin sahil kesimlerine olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Antalya'da Kemer, Belek, Alanya, Side, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası, Marmaris, Fethiye Çeşme ve Alaçatı'ya talep yoğunlaşmış durumda. Bununla birlikte Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz ve GAP turları da kültür turları kapsamında talep gören destinasyonlar."

Bağlıkaya, yurt dışı turlarda talebin vizesiz gidilen ülkelere yöneldiğini, bu çerçevede Balkan ülkelerinin talebin yoğunlaştığı destinasyonlar arasında bulunduğunu söyledi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bunun yanı sıra İtalya, İspanya-Portekiz turlarının da vize sorunu olmayan tüketicilerin talep gösterdikleri tatil bölgeleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Bayram dönemi için turlarda kişi başı gecelik ortalama fiyatın 150 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıktığını kaydeden Bağlıkaya, "Turizm sektöründe bayram tatili dolayısıyla oluşacak cironun 500 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA