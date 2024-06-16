Bayramda gelenek bozulmadı: Acemi kasaplar hastanelik oldu

Düzce’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti.

Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Düzce’de çeşitli hastanelere akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye giderken, elini bıçakla yaralayarak hastaneye giren bir kişi, "Allah için kurbanımızı kestik. Yetmedi kendimizi de kestik. Kurbanı keserken ufak bir kaza geçirdik. Takdiri ilahi. Ciddi herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kurban keseyim derken parmaklarını kesti

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşayan Ahmet Yavuz ise kurban kesmek isterken parmaklarını kesti. Eli kanlar içinde kalan Yavuz, kan akışını durdurmak için elini bezle sararak kendi imkanları ile Tokat Devlet Hastanesine geldi. Yaralının tedavisi sürüyor.