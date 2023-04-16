Bayramda hava nasıl olacak? 7 günlük hava tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak?

MGM'nin 16 Nisan-22 Nisan tarihleri için yayınladığı rapora göre, arife günü, bayramın 1. günü ve 2. günü tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta Ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.