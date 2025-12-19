Resmi Gazete'de duyuruldu: Bazı toplu taşıma hatları ücretsiz oldu

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı, 1 Ocak Perşembe günü yolculara ücretsiz olarak hizmet sunacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 1 Ocak 2026 Perşembe günü belirlenen bazı raylı sistem hatlarında ulaşım bedelsiz olacak.

Yılbaşında hangi toplu taşıma ücretsiz?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre ücretsiz hizmet verilecek hatlar şu şekilde:

Başkentray (Ankara)

Marmaray (İstanbul)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

İBB'ye ait ulaşım araçları da ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işletmesindeki metro, otobüs, metrobüs hatları ile iligli ise İBB Meclisi'nden henüz bir karar alınmadı. Önceki yıllarda İBB tarafından bu hatlar 1 Ocak'ta ücretsiz olarak kullanılırken bu sene de ücretsiz hale getirilmesi bekleniyor.