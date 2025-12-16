Yeni yıl öncesi 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü tatil? 1 Ocak tatil mi?

Yılın son günlerine soğru ilerlenirken çalışma ve eğitim düzenine dair ayrıntılar yeniden gündeme geldi. Kamu kurumları, özel sektör ve okullar için 31 Aralık mesaisinin nasıl uygulanacağı araştırılıyor. Yeni yılın ilk günü öncesinde tatil planı yapmak isteyenler, resmi takvimde yer alan düzenlemeleri inceliyor. İşte konuya dair bilgiler...

31 Aralık yarım gün mü?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil kapsamında değildir. Bu tarihte kamu kurumları, özel sektör ve okullar olağan mesai düzeniyle çalışır. Yarım gün uygulaması bulunmamaktadır.

1 Ocak Perşembe günü tatil mi?

1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve bankalar 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacaktır.