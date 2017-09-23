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Bazı ürünlerde gümrük kıymetleri düzenlendi

Bazı vakumlu şişeler, bunların aksam ve parçaları ile kaju, badem ve cevizin birim gümrük kıymet değerleri düzenlendi.

Bazı ürünlerde gümrük kıymetleri düzenlendi
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Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hacmi 0,75 litreyi geçen vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar, bunların aksam ve parçalarının gümrük kıymeti kilogram başına 15 dolar olarak belirlendi.

Kaju, badem, cevizde de birim gümrük kıymet değerleri ton başına 2 bin-9 bin dolar arasında değişen oranlarda tespit edildi.

Öte yandan sandıklar, bavullar, valizler, evrak-iş çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları gibi bazı muhafaza eşyaları kayda alınan eşya listesine eklendi.

Kaynak: AA

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