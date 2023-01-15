BBP Genel Başkanı Destici: Terör örgütünün partisi olmaz

Destici, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Bursa Olağan İl Kongresi’nde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20-30'lardan yüzde 80'lerin üzerine çıktığını hatırlattı.

Mühendislerin, işçilerin, iş insanlarının gayretiyle yüzde 100 yerliliğe ulaşılacağını ifade eden Destici, bu durumdan yabancı ülkelerin rahatsız olduğunu anlattı.

Destici, "Lakin bakıyoruz içeride de Kılıçdaroğlu rahatsız, Ali Babacan rahatsız. Şimdi bizim anlamakta zorlandığımız nokta burası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı, eğer bu devletin varlığının, ülkesinin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanındaysa hangi parti, ne olursa olsun bu gelişmelerden neden rahatsız olur?" dedi.

Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştuğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi olmak üzere oradaki tüm katılımcılar elbette ki bu başarıyı alkışladılar. Biz de alkışlıyoruz. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bundan niye rahatsız oluyorsun? Efendim neymiş, askerler niye alkışlamışlar. Alkışlar. Elbette alkışlayacaklar. Bu eser, bu imal edilen fırtına obüsleri başta olmak üzere savunma sanayimizde, kendi yerli fabrikalarımızda, yerli mühendislerimiz ve işçilerimiz tarafından imal edilen bu ürünlerle hepimiz gurur duyuyoruz. Elbette alkışlayacaklar, niye alkışlamasınlar? Esas alkışlamayanı ya da 'niye alkışladılar?' diyenleri sorgulamak gerekiyor. Tabii Babacan eksik kalır mı? Kalmıyor. O da Baykar'a yükleniyor."

"Dağlarda ve ovalarda terörist kalmadı"

Geçen hafta Yüksekova ve Hakkari'ye gittiğini, oradan Van'a geçtiğini aktaran Destici, dağlarda ve ovalarda terörist kalmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İşte bunda da bu İHA'ların ve SİHA'ların büyük katkısı var. Babacan bundan rahatsız oluyor. Onlar istiyorlar ki eskisi gibi olsun. Teröristler oralarda cirit atsınlar ve bunlar da bundan memnun olsunlar. Buna karşı çıkmak ya da çamur atmak ya da iftira atmak ancak bundan dolayı olabilir. Bir Türk siyasetçi, bir Türk vatandaşı niye bundan rahatsız olsun ki? Eğer bundan rahatsız oluyorsa demek ki onunla ilgili bir problem vardır demektir. Bu arkadaş geçtiğimiz günlerde ne dedi? 'Anayasamızdan Türklük kavramı çıkarılsın' diyor. O da yetmiyor 'ana dilde eğitim de değişsin' diyor. Ey Babacan, sen Türkün ve Türklüğün nesinden rahatsızsın? Eğer bunu, sırf ağa babalarına yaranmak için yapıyorsan açıkça millete ifade etmelisin. Yok emperyalistlerin maşası olarak 40 yıldır Türkiye'nin enerjisini tüketmek için kullandıkları PKK ve onun uzantılarına şirin gözükmek istiyorsan onların akıbeti neyse senin akıbetin de o olur."

"6'lı masadan hayır çıkmaz"

BBP Genel Başkanı Destici, Millet İttifakı ile ilgili, "Şimdi 6’lı masa var biliyorsunuz. Bu masada milliyetçi, muhafazakar olduklarını ifade eden siyasi partiler de var, İYİ Parti başta olmak üzere. Sayın Akşener, Ali Babacan'a dönüp, 'Sayın Babacan, biz bir masa etrafındayız. Bir ittifak kurduk. Sen nasıl olur da anayasadan Türklük kavramını çıkarmayı söyleyebilirsin' ya da 'ana dilde ikinci bir dili önerebilirsin. Kardeşim benim Anayasadan Türklüğü çıkaracaklarla işim olmaz' niye diyemiyor? Bunlar görev dağılımı yapmışlar. Biri ABD'ye mesaj veriyor. Öbürü Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye mesaj veriyor. Birisi PKK'ya mesaj veriyor. Birisi de başka yerlere mesaj veriyor. Onun için bunlardan hayır çıkmaz. Bunlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için hayır gelmez, hayır beklenmez. Onun için biz inandığımız yolda Cumhur İttifakı'yla birlikte yürümeye milletimizle beraber olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"HDP yüzde 100 kapatılır"

HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Şu anda PKK'nın siyasi şubesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde bir kapatma davası var. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya hem iç hukuka ve hem de uluslararası hukuka göre karar verirse HDP yüzde 100 kapatılır. Çünkü terör örgütünün partisi olmaz" ifadelerini kullandı.

"Sadece bizde değil dünyanın hiçbir yerinde olmaz" diyen Destici, şunları söyledi:

"Almanya'da da olmaz, Amerika'da da olmaz. Çin'de de olmaz, Rusya'da da olmaz. Finlandiya'da da olmaz, İsveç'te de olmaz ama İsveç'te ne olur? İsveç'te Türkiye düşmanı terör örgütü olursa olur. Kendilerine karşı mücadele eden olsa bir kişisini bile barındırmazlar ama Türkiye'nin aleyhindeyse onu barındırırlar, barındırmakla da kalmazlar güçlendirirler. Bakın İsveç bir taraftan Rusya korkusuyla NATO'ya girmek istiyor. Bunun da yolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vize vermesinden, onay vermesinden, TBMM'nin karar almasından geçiyor. Bununla ilgili kaç kere geldiler, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Dışişleri Bakanımızla, hem hükümet yetkililerimizle görüştüler ve 'biz bundan sonra PKK'ya müsaade etmeyeceğiz ve teröristleri size iade edeceğiz' dediler. Peki ettiler mi? Etmediler. Etmedikleri gibi birkaç gün önce İsveç sokaklarında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ettiler, saygısızlık yaptılar ve meydan okudular adeta. Bize vız gelir, tırıs gider. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanına yapılan hakaret ve saygısızlık büyük Türk devletine ve Türk milletinin tamamına yapılmıştır. Reddediyoruz, lanetliyoruz, kınıyoruz."

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin kaosa sürükleneceğini öne süren Destici, "Şimdi birisi 'İstanbul Sözleşmesinden yanayız. Gelir gelmez onu getireceğiz' diyor. Öbürü diyor ki 'Hayır biz İstanbul Sözleşmesine karşıyız'. Birisi diyor ki 'Türklüğü Anayasadan çıkaracağız'. Öbürü daha bir şey diyemiyor. Daha hiç kimse bir şey diyemedi. Ondan öbürü geliyor diyor ki 'biz gelirsek Esed'le görüşeceğiz' öbürü diyor ki 'görüşmeyeceğiz' Yani bunlar maazallah böyle bir yetki ellerine geçirseler biri bir tarafından çekecek, öbürü öbür tarafından çekecek. Yönetilemeyecek ve Allah korusun Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi kaosa gidecek bir Türkiye göreceğiz" diye konuştu.

Kongrede mevcut il başkanı Haldun Filizli yeniden seçildi.

Kongreye, BBP genel başkan yardımcıları Ahmet Yelis ve Ekrem Alfatlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile partililer katıldı.