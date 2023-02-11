BDDK, depremzedeler için yeni kararlar aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bölgede yerleşik kişilere yönelik aldığı Kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi.

Kredi kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltildi. Yeni düzenleme ile bankalarca toplam kart limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşamayacak.

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin husus bankaların ihtiyarına bırakıldı. Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlandı.

Aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limiti 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.