Bebeğini çöpe bıraktı, 'öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bıraktığı tespit edilen kadın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Polis ekipleri, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Firuzköy'de dün akşam bir bebeğin poşet içerisinde çöp konteynerinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen kadın, sorgusunda evlilik dışı ilişkiden dolayı hamile kaldığını, bunu ailesinden gizlediğini söyledi.
'Ailemin tepkisinden korktum'
Şüpheli, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyup çöp konteynerine attığını anlattı.
Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, ''kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.