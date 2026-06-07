Bebek bezlerinden servet çıktı: Havalimanında 381 bin Euro ele geçirildi
Antalya Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda dikkat çeken bir kaçakçılık girişimi ortaya çıkarıldı. Fransa'dan gelen bir yolcunun bagajında yapılan aramada, bebek bezlerinin içerisine gizlenmiş 381 bin 750 Euro nakit para ele geçirildi. Paraya el konulurken, olayla ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda bebek bezlerinin içine gizlenmiş 381 bin 750 Euro ele geçirdi.
Fransa'dan Türkiye'ye gelen bir yolcunun bagajında yapılan aramada bulunan paraya el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bebek bezlerinin içine gizlemişler
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.
Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Fransa'nın başkenti Paris'ten Antalya'ya gelen bir yolcuyu takibe aldı.
Şüpheli görülen yolcuya ait bagajda yapılan detaylı incelemede, bebek bezlerinin içerisine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 Euro nakit para bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Ele geçirilen paraya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında sürdüğü bildirildi.