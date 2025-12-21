BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, kesintiler bazı bölgelerde gece yarısından itibaren başlayacak. Çalışmaların yürütüleceği mahallelerde elektrik kesintilerinin 8 saate kadar sürebileceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istenirken, kesintiye ilişkin ilçe ve mahalle bazlı detayların BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip edilebileceği kaydedildi.

Kesinti uygulanacak ilçeler şu şekilde:

Kağıthane

Beyoğlu

Eyüpsultan

Büyükçekmece

Bahçelievler

Fatih

Esenyurt

Gaziosmanpaşa

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bakırköy

Beylikdüzü

Sarıyer

Sultangazi

Zeytinburnu

Silivri

Küçükçekmece

Şişli