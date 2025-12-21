BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul’un 19 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, kesintiler bazı bölgelerde gece yarısından itibaren başlayacak. Çalışmaların yürütüleceği mahallelerde elektrik kesintilerinin 8 saate kadar sürebileceği belirtildi.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istenirken, kesintiye ilişkin ilçe ve mahalle bazlı detayların BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip edilebileceği kaydedildi.
Kesinti uygulanacak ilçeler şu şekilde:
Kağıthane
Beyoğlu
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Bahçelievler
Fatih
Esenyurt
Gaziosmanpaşa
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bakırköy
Beylikdüzü
Sarıyer
Sultangazi
Zeytinburnu
Silivri
Küçükçekmece
Şişli