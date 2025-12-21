TESK: Esnaf 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârları ilgilendiren yeni vergi düzenlemesine ilişkin kamuoyunda oluşan farklı yorumlar üzerine açıklama yaptı.

Palandöken, yürürlüğe giren düzenleme kapsamında bazı illerde esnaf ve sanatkârların 2026 yılından itibaren gerçek usulde vergilendirileceğini belirterek, bu geçişin esnafı zorlamadan, düzenli ve kontrollü şekilde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yeni düzenlemede serbest muhasebeci mali müşavirlerle iş birliğinin esas alındığını vurgulayan Palandöken, mali müşavirleri esnaf ve sanatkârların en önemli paydaşlarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Palandöken, “Yıllardır bu alanda başarılı bir iş birliği yürütülmektedir. Yeni vergi düzenlemesiyle hiçbir meslek grubunun emeğinin değersizleştirilmesi söz konusu değildir. Bu sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akılla yürütülmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Kamuoyunda dile getirilen, düzenlemenin mali müşavirlerin yetkilerini zayıflattığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını belirten Palandöken, uygulamanın yetki devri anlamına gelmediğini kaydetti. Buna göre muhasebe işlemleri, ya meslek kuruluşlarında görev yapan yetkili mali müşavirler tarafından ya da dışarıdan çalışan meslek mensuplarının gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülecek.