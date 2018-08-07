Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin kişi başvurdu

07 Ağustos 2018

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bedelli askerlik uygulamasına ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" dedi.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.

Bakanlıktaki toplantılara zaman zaman Milli Savunma Bakanı Akar da başkanlık ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile diğer ilgililerin de yer aldığı toplantılarda bedelli askerlik uygulamasının tüm detayları masaya yatırılıyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerliğe başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin farkında olduklarını, bunların tam olarak karşılanması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Akar, bu kapsamda YÖK ile yapılan protokolle gençlerin öğrenimlerine devam ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik Bakanlığın, Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının koordineli olarak çalıştığını vurgulayan Akar, " Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır " diye konuştu.

Kaynak: AA