Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayımlandı
Bedelli askerlik başvuru kılavuzu Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.
Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 'torba kanun' bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bedelli askerliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı da internet sitesinden bir başvuru kılavuzu yayımladı.
Başvuru kılavuzuna http://asal.msb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.
Ancak birçok kişi yoğunluk nedeniyle siteye erişilemediğini dile getiriyor.