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Bedelli askerlik başvuruları bugün de alınıyor

Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri bugün de mesai yapıyor.

Bedelli askerlik başvuruları bugün de alınıyor
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Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular 4 Kasım Pazar günü de yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde pazar günü de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci 4 Kasım Pazar günü akşam tamamlanacak.

Kaynak: AA

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