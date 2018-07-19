Bedelli askerlik süresi kaldırılacak mı?

19 Temmuz 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bedelli askerliğe ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk TV'ye konuşan Yazıcı, askerliğin vatani bir görev olduğunu ancak bunun gençler için bir sorun haline geldiğini belirterek, "Siyaset sorunlara karşın duyarsız kalamaz. Askerliği her Türk gencinin yapması gereken onurlu bir görev. Ancak gençlerimiz isteseler bile hemen askere gitmeleri mümkün değil. TSK'nın silah altına alacağı kadrosu belli. Yılda en fazla 350 bin kişi. Ancak askere gidememiş 5 milyon dolayında Türk genci var" diye konuştu.

"3-5 yılda bir bu birikim oluyor. Bedelli askerlik talepleri geliyor. Adam iş kurmuş, iş edinmiş. Özelde kamuda çalışıyor. Askere ne zaman çağrılacağı konusunda beklenti içerisinde" diyerek sözlerine devam eden Yazıcı, "Apar topar askere gitmesiyle işini kaybetme kaygısı var. İş kaybetmeyle ilgili kaygılar vardı" ifadelerini kullandı.

Yazıcı 28 gün şartının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

"28 gün temel eğitimi alsın, durmasını kalkmasını, koşturmasını, silah kullanmayı öğrensin diye 28 günlük eğitim konulmuştur" diyerek sözlerine devam eden Yazıcı şunları söyledi:

"Kanun teklifinde karşılandı kamuda özel sektörde çalışan ücretsiz izinli sayılacak. Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır."

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