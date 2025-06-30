Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik ücretinin güncelleneceğini açıkladı. Mevcut uygulamada bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 243.013 TL ödeme yaparken, yoklama kaçağı veya bakaya durumda olanlar için bu tutara ek olarak 3.543 TL daha alınıyor.

"Askeralma Kanunu" gereğince bedelli ücretinin memur aylık katsayısına göre yılda iki kez güncellendiğini hatırlatan MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni ücret 3 Temmuz'da belli olacak

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek yeni ücretin, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte yaklaşık 280 bin TL olması bekleniyor. Ücretin net tutarı ise 3 Temmuz 2025’te açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

MSB, başvurusunu yapan yükümlülerin ödeme işlemlerini en geç iki ay içinde tamamlamaları gerektiğini hatırlatıyor. Aksi halde başvurular geçersiz sayılıyor. Zam öncesi mevcut bedelden yararlanmak isteyenlerin, ödeme işlemlerini bugün mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.