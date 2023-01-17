Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor: İşte bedelli askerlik sevk tarihleri

Binlerce bedelli askerlik yükümlüsü, askerlik sevk sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında; 2023 yılında silah altına alınacak olan bedelli askerlerin, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.

Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Askerlik sevk belgesi ne zaman alınacak?

Celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi olacak yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinde itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecek.

2023 MSB bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri ise şöyle

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023