Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor: İşte bedelli askerlik sevk tarihleri
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yapacak binlerce yükümlü, askere gitmek için gün sayarken sevk edilecekleri birliğin açıklanma tarihi de netleşti.
Binlerce bedelli askerlik yükümlüsü, askerlik sevk sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında; 2023 yılında silah altına alınacak olan bedelli askerlerin, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.
Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
Askerlik sevk belgesi ne zaman alınacak?
Celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi olacak yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinde itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecek.
2023 MSB bedelli askerlik sevk tarihleri
Bedelli askerlik sevk tarihleri ise şöyle
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023