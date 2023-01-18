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Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? MSB'den bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Binlerce yükümlü, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek bedelli askerlik yerleri açıklamasına odaklanırken, sorgu ekranına sonuçlar düşmeye başladı.

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Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş bugün son buluyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, bedelli askerlik yerleri bugün açıklanmaya başladı. Adaylar, celp ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebiliyorlar.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi."

Bedelli askerlik sevk tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor: İşte bedelli askerlik sevk tarihleri

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Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor: İşte bedelli askerlik sevk tarihleri
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