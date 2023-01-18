Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Binlerce yükümlü, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek bedelli askerlik yerleri açıklamasına odaklanırken, sorgu ekranına sonuçlar düşmeye başladı.
Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş bugün son buluyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, bedelli askerlik yerleri bugün açıklanmaya başladı. Adaylar, celp ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebiliyorlar.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi."
Bedelli askerlik sevk tarihleri
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023