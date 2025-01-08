BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ VE CELP TARİHİ 2025: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Bedelli askerlik yapacak olanlar görev yerlerini öğrenmek için son dakika açıklamalarını bekliyor. Gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda.

Bedelli askerlik yerleri için başvurularını ve ödemelerini tamamlayan yükümlüler görev yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. İşte 2025 bedelli askerlik yerleri öğrenebilmek için yükümlülerin izleyeceği adımlar...

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanmak için başvurusunu ve ödemesini tamamlayan yükümlüler, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

Bedelli askerlik yapacak olanlar e-Devlet Kapısı'na bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Bedelli askerlik yerlerinin 2025 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. 2024 yılında ise bedelli askerlik yerleri 25 Ocak tarihinde açıklanmıştı.

Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları ise 29 Ocak 2025'te açıklanacak.

Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilecek?

Bedelli askerlik yapacak yükümlüler, e-Devlet sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ekranından bilgilerine ulaşabilecek.

Geçtiğimiz günlerde 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti yüzde 11,54 artışla 243.013,36 TL açıklanmıştı.