Bedelli askerlik zammı Meclis'ten geçti mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan yaklaşık 417 bin liraya yükseliyor. Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve gözler Meclis'e çevrildi. Askerlik görevini bedelli yapmak isteyenler son durumu araştırıyor.

Bedelli askerlik zammı Meclis'ten geçti mi?

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi komisyondan geçerken henüz Meclis'e gelmedi. Teklifin bugün Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Teklif TBMM Genel Kurulda onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan yaklaşık 417 bin liraya yükselecek.