Bedelli askerlikte süre kısalıyor

23 Temmuz 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitimin 21 gün olarak revize edilmesini teklif edeceklerini bildirdi.

Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda "bedelli askerlik" olarak bilinen teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine bugün başlanacağını söyledi.

Mehmet Muş, kamuoyundaki ve siyaset kurumundaki tartışmalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek ve bugünle alakalı planlaması çerçevesinde, 28 günlük temel askerlik eğitiminin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona öneride bulunacaklarını belirtti.

Bahçeli'nin açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, temel eğitimin kaldırılması yönündeki açıklamalarının hatırlatılması ve eğitimin neden kaldırılmadığına yönelik soruya Muş, "Teklif tüm kesimlerin görüşleri, beklentileri ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sadece belli bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan teklif değildir. Tüm grupların ve paydaşların, bu konunun ilgili taraflarının tamamının görüşü dikkate alınarak teklif hazırlanmıştır." karşılığını verdi.

Muş, başka bir soru üzerine, teklifle ilgili çalışmaların son haline TBMM'nin karar vereceğini ifade ederek, bedelde ve yaşta herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Devlet Bahçeli'nin, "28 günde yaylalar yaylalar türküsü bile öğrenilemez" dediği anımsatılan Muş, "Komisyon aşamasında MHP'den bir teklif gelirse tavrınız ne olur?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"MHP ile 15 Temmuz'dan sonra oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nı bu dönemde de sürdüreceğimizi her iki taraf olarak deklare ettik. Türkiye'nin temel meselelerinde, geleceğini ilgilendiren meselelerde ortak hareket ediyoruz. Tabii ki her partinin ülke meselelerinde farklı görüşleri olabilir ama tüm tarafları dinleyerek teklifimizi 21 gün olarak revize edeceğimizi ifade ediyorum."

Mehmet Muş, "Tüm taraflar vurgusu yapıyorsunuz, askerden gelen talep üzerine mi 21 gün oldu?" sorusu üzerine, "Tabii ki burada Milli Savunma Bakanlığı da söz konusu, onları ilgilendiren bir mesele bu. Ülkenin savunması, geleceği ile alakalı planlamaları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı yapmakta, onların da tabii ki görüşleri bizim için önemli, değerli. Tüm paydaşlar ve taraflar derken, bunu ilgilendiren bütün kesimleri kastediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Firarilerin durumunun ne olacağı" sorusu üzerine Muş, "Usul ve esaslarla ilgili yetki, Milli Savunma Bakanlığına verilmektedir. Bakanlık, askerlik meselesini ilgilendiren bütün vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak mutlaka hareket edecektir." diye konuştu.

Kanal İstanbul teklifi

TBMM Başkanlığının komisyona, yap-işlet-devret ile alakalı bir teklifi daha havale ettiğini belirten Muş, "Teklifle, Kanal İstanbul, lojistik merkezleri, manevra alanları ile alakalı, bunların yap-işlet-devret modeli ile yapılabilmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığına yetki veriliyor. Muhtemelen bunlar da komisyonda görüşülecektir." dedi.

Kanal İstanbul için yasal düzenleme geliyor

Mehmet Muş, "Son söz 21 gün diyebilir miyiz? Komisyonda tekrar değişir mi?" sorusuna, "Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülkedir, siyasi partiler vardır ve her seçim bölgesinden milletvekilleri seçilerek TBMM'ye gelmişlerdir. Benim burada söyleyeceğim her şey, milletvekillerinin iradesine saygısızlık olarak algılanabilir. Biz teklifimizi sunarız, takdir TBMM'nin kıymetli milletvekillerinindir. Komisyon ve Genel Kurul aşamasında nihai kararı milletvekillerimiz vereceklerdir." karşılığını verdi.

Başka bir soru üzerine Muş, yap-işlet-devret ile ilgili kanunda nelerin böyle yapılabileceği konusunda tanımlamalar bulunduğunu vurguladı.

Bu kanuna su yolu tanımının eklendiğini anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şunları kaydetti:

"Su yolu; iki kısmı, göl ya da denizi birleştiren kavramdır ama ben kamuoyunda bilinen tabiriyle Kanal İstanbul olarak ifade ettim. Bakanlığa bu konuda yetki verilmektedir. Bakanlık bunu yap-işlet-devretle yapar, kendisi yapar, başka bir şekilde yapar, o bakanlığın yapacağı fizibilite çalışmalarında şekillenecektir."