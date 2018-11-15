Bedellide son terhis 2020'de

15 Kasım 2018

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar bedelli askerlik için müracaatta bulunan 634 bin 415 kişinin işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Bedelli askerlik eğitimlerinin 2020 yılına kadar devam edeceğini aktaran Akar, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek." dedi.

Akar, bedelli başvurusunda bulunan kişilerin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları önümüzdeki hafta açıklayacaklarını kaydetti.

Akar, Hakkari üs bölgesinde 7 askerin şehit olduğu kazanın soruşturmasının devam ettiğini, idari ve teknik soruşturmaya ilişkin rapor çıkar çıkmaz bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını da kaydetti.

Kaynak: AA