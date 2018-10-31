Bedrettin Dalan'dan adaylık açıklaması

31 Ekim 2018

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisini aday göstereceğine ilişkin haberleri yalanlayarak, "Bu asparagas haberlere kimse inanmasın. MHP'nin de böyle bir şey söylediğini tahmin etmiyorum. Gelse de kabul etmeyeceğim." dedi.

Bedrettin Dalan, adaylık iddialarıyla ilgili haberler üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, bu habere teşekkür bile etmeyeceğini çünkü siyasetin dışında olduğunu ve tekrar girmeyeceğini defalarca söylediğini kaydetti.

Geçmişte İstanbul'a 5 yıl hizmet ettiğini anımsatan Dalan, şöyle konuştu:

"5 yılın sonunda tam 11,5 seneyle yargılandım. Hepsinden beraat ettim, 1,5 sene sonra da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmaya başladım. Hala da yargılanıyorum. Yani FETÖ kumpasından hala yargılanıyorum. Bunları yaşamış bir adam olarak tekrar siyasete girmem için herhalde aklımı yitirmem lazım. Kaldı ki şu anda çok sevdiğim ve kendimi verdiğim bir uğraş dalındayım. O da bilim, ilaç üretme ve insanlığa hizmet... İnsanlığa hizmet siyaset üstü bir şeydir, beni de çok mutlu ediyor. Onun için bu asparagas haberlere kimse inanmasın. MHP'nin de böyle bir şey söylediğini tahmin etmiyorum, bir yerden bir şey uydurdular. Birisi bir şey uydurur herkes inanır ya... Yok öyle bir şey, gelse de kabul etmeyeceğim."

Kaynak: AA