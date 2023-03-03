Bekir Ağırdır: İYİ Parti intihar etti!

Araştırmacı Bekir Ağırdır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak belirlenmesine karşı Altılı Masa'dan ayrılmasını ve buna yönelik yaptığı açıklamada kullandığı dili 'çok yadırgadığını' söyledi.

T24’te Candan Yıldız’ın sunduğu yayına katılan ve gazeteci Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan Ağırdır, “Gerçekten sadece ayrılmayı değil, ayrılırken kullanılan dili çok çok yadırgadığımı, hiç beklemediğim bir şey olduğunu da söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarına ilk yorum olarak 'İyi Parti intihar etti' düşüncesini dile getiren Ağırdır, parti seçmeninin Akşener'in işaret ettiğine değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy vereceğini söyledi.

İmamoğlu ve Yavaş çağrıya karşılık vermeyecek

Ağırdır, Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olma çağrısını yaptığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrıya 'karşılık vermeyeceğini' söyledi. Ağırdır; “Herhangi bir belediye başkanı CHP'nin, bu tavırla ve bu biçimde bir ayrılışla yan yana duracağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.