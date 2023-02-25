Belediye başkanına 'deprem' tutuklaması

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda bina yerle bir oldu, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ardından çöken binalara ilişkin savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar Gaziantep genelinde çöken binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı, 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklandı.

Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gözaltına alındı. İslahiye'ye götürülen Kavak'ın ifadesi alınmaya başlandı.

Başkan olunca şirketi kardeşine devretmiş

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde; deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.