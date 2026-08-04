Bennu Gerede gözaltına alındı, Bennu Gerede gözaltına mı alındı, Bennu Gerede neden gözaltına alındı?

Bennu Gerede gözaltına alındı
Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "müstehcenlik" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, katıldığı bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında başlatılan "müstehcenlik" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca resen soruşturma başlatmış ve gözaltı kararı vermişti.
YouTube kanalına erişim engeli talebi
Gerede’nin açıklamalarda bulunduğu YouTube kanalına erişimin engellenmesi için de talepte bulunuldu. Soruşturmaya konu olan videonun Türkiye’den görüntülenemeyeceği belirtildi.