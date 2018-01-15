Benzine 8 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.
Brent petrolün varil fiyatının 70 dolar seviyesine yakın seyretmesi benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam yapılacak.
Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,57 liradan 5,65 liraya, İzmir'de 5,59 liradan 5,67 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatında en son 14 Aralık 2017'de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.
Kaynak: AA