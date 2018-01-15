Benzine zam geliyor

15 Ocak 2018

Artan petrol fiyatları benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı beklenmektedir. 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama sonrası benzine bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam yansıtılması bekleniyor. Benzinde yaklaşık bir ay önce de 8 kuruşluk fiyat artışına gidilmişti.