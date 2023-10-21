Benzine zam sonrası tabela değişti (21 Ekim 2023 benzin ve motorin litre fiyatları)
Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaş, petrol fiyatlarını yükseltti. Fiyatların da yükselmesiyle akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı. Benzinin litre fiyatına zam geldi mi? İşte 21 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Haber Merkezi
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İsrail - Hamas savaşının başlamasının ardından petrolde yükseliş sürüyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.
Buna göre 21 Ekim itinariyle benzinin litresine 1 lira 48 kuruş zam geldi. Zammın ardından gece yarısı tabelalar da değişti.
Benzin ve motorin fiyatları
İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorin litre fiyatı 39.58 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 35.15 liradan satılıyor.