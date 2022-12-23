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Berber, kuaför ve güzellik salonları için tatil düzenlemesi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya giriyor

Berber, kuaför ve güzellik salonları için tatil uygulaması konusunda eksikliğin giderilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 1 Ocak'tan itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulamasının başlayacağını söyledi. Uygulama hazırlıklar tamamlanamadığı için ertelenmişti.

AA
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Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

1 Ocak'tan itibaren Pazar günleri kapalı olacaklar

Eksikliklerin giderildiğini bildiren Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir." açıklamasında bulundu.

Karakaş, kararla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarına haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkanı tanındığını kaydetti.

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