Berberoğlu yemin etti, Baykal'a doktorlar izin vermedi

01 Ekim 2018

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Bir süre önce tahliye olan Berberoğlu, yeni yasama yılının başlamasının ardından bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan’ın hitabından önce Enis Berberoğlu, İçtüzük'te yer alan "Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler" hükmü gereğince yemin edecek.

Baykal'a doktorlardan izin çıkmadı

Bu arada rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.