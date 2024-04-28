BERZEG'İN DNA SONUCU ÇIKTI! Kemik parçaları kayıp ekonomiste ait: Ekipler bu ihtimale yoğunlaştı

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunmasının ardından ekonomistin eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen ilçesine gelerek verdiği DNA örneklerinin eşleştirmesi yapıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekipleri, kemik parçaları ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede bugün 62 personel ve 3 köpekle çalışma yaptı. Çalışmada, daha önce parçası bulunan gömleğin bir kısmı ile kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası bulundu.

Dört gündür, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda sürdürülen arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı. Diğer kemik parçalarının dökülen yaprakların ve toprağın altında kalmış olma ihtimaline karşı, tırmıkla ve elle de arama yapılıyor. 1 Jandarma Komando Timi ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' ile birlikte, daha önce de defalarca aranan, Korhan Berzeg'in yürüyüş yolunda yeniden alan taraması gerçekleştirmeye başladı.

Hayvan saldırısı ihtimali kuvvetlendi

Arama çalışmalarının yanı sıra soruşturma da çok yönlü olarak sürdürülüyor. Her ihtimal değerlendirilirken, Berzeg'in, köpeğiyle yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan kıyafetleri ile kişisel eşyalarından bazılarının parçalanıp yırtılmış olması, hayvan saldırısı ihtimalini güçlendiriyor. Aynı bölgede kemik parçalarının bulunması, kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini gündeme getirirken, yetkililer, Korhan Berzeg'in kafatası ve ayak kemiklerinin arandığını ve arazideki ekiplerin faaliyetlerini bu yönde sürdürdüğünü kaydetti. Alan taramasında bulunan kemik parçaları da DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Ne olmuştu?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

23 Nisan'da Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunmuş ve bunlar, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.