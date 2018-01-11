Beşiktaş Belediyesi yeni başkanını seçti
Görevden alınan Murat Hazinedar'dan boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na CHP'li Tahir Doğaç seçildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi.
Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, CHP grubu Tahir Doğaç'ı aday gösterirken, AK Parti grubunun adayı İsmail Akyıldız oldu. Belediye Başkan Vekilliği için İYİ Parti'den de Ediz Feyiz adaylığını açıkladı.
CHP'nin adayı Tahir Doğaç, seçimde 22 oy alarak ilk turda seçimi kazandı. Diğer adaylar İsmail Akyıldız 2, Ediz Feyiz ise 1 oy aldı. Üç oy ise boş çıktı. 29 üyeli Beşiktaş Belediye Meclisi'nde CHP'nin 26, AK Parti'nin 2, İYİ Parti'nin ise 1 üyesi bulunuyor.
"14 belediye başkanımızı alsan da İstanbul'u alacağız"