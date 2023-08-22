Beşiktaş'ta 603, Maltepe'de 4 bin 90 riskli binanın yıkımı gerçekleşti

İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra yaşlı yapı stokuna da sahip Beşiktaş'ta son 10 yılda 603 yapı yıkılırken, 2000 öncesi inşa edilen sit alanındaki yapıların dönüşümü için gerekli yasal işlemler sürüyor.

Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip İstanbul'da beklenen olası Marmara depremi nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmaları gündemden hiç düşmüyor.

AA muhabirleri bu kapsamda Beşiktaş, Maltepe ve Sarıyer'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını derledi.

Beşiktaş Belediyesinden alınan bilgiye göre, farklı kanunlara tabi alanlar olması sebebiyle birçok imar planı bulunan ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları çok yönlü sürüyor.

Belediye ekipleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında üst ve alt ölçekli çalışmalarını sürdürürken, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun beraberinde 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na tabi alanlara yönelik de ayrı ayrı çalışma yürütüyor.

Kentsel dönüşümün hız kazanabilmesi için iskan veya ruhsat sahibi yapıların imar planlarında inşaat alanı ve kat sayısı kayıplarını önleyerek, kazanılmış hakların korunmasına yönelik plan notu değişikliği yapılan ilçede, mevcut iskan veya ruhsatlı hakların korunarak 6306 sayılı kanun kapsamında kontrollü şekilde dönüştürülmesi planlandı.

Dönüşümün hızlanması ve önündeki engellerin çözülebilmesi için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Beşiktaş İmar AŞ iştirak şirketini kuran belediye, nüfus ve yoğunluk artırıcı teşvikler yerine, mevcut hakların korunması ve imar planında yapılaşmaya engel durumların ortadan kaldırılması adına plan değişikleri yapıyor.

İstanbul genelinde yapılan yerleşim yeri uygunluk durumu analizinde 3 bölgesi eski dere yatağı olmasından dolayı alüvyon zemin olarak tespit edilen ilçede, bu alanlardaki 1999 öncesi inşa edilen tüm yapıların dönüşümü ön planda tutuluyor.

Kentsel sit alanı olan bu bölgelerden ikisinde 1/1000'lik imar planının olmaması dönüşüm konusunu güçleştirirken, belediye, imar planlarının onaylanması ve gerekli imar haklarının kazanılması için üst mercii başvurulara ve tekliflere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta son 10 yıl içerisinde 603 yapı yıkılırken, 642 yeni yapı ruhsatı düzenlenerek gerekli imar uygulamaları gerçekleştirildi.

İlçede 2000 öncesi inşa edilen sit alanındaki yapıların dönüşümü için de gerekli yasal işlemler sürüyor.

Maltepe Belediyesinden edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların tespit edildiği ilçede, vatandaşların başvurması durumunda da gerekli denetimler ve çalışmalar yapılıyor.

Binasını dönüştürmek isteyenlere 18 ay boyunca 3 bin 500 lira kira yardımında bulunan belediye, 1 defaya mahsus 7 bin lira da taşınma yardımı yapıyor.

Kentsel dönüşüm kapamında 4 bin 90 bina yıkıldı

Maltepe'deki çalışmalarda 4 bin 461 bina riskli yapı olarak tespit edildi.

Bu konutlarda 26 bin 554, iş yerlerinde de 4 bin 167 bağımsız birim riskli olarak belirlenirken, ilçede toplam 30 bin 721 bağımsız birim riskli olarak görünüyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 bin 90 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İlçede, iş yeri ve konut olmak üzere toplam 27 bin 375 bağımsız birim yıkılmış oldu.

Sarıyer Belediyesinden alınan bilgiye göre, mülkiyet ve tapu problemlerinin yoğun olduğu ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları daha çok bina bazında vatandaşlar tarafından yürütülüyor.

Ayazağa Mahallesi'nde uzun zamandır devam eden tapu ve imar problemi, İBB Meclisinden geçen karar sonrası çözüldü. Bu çalışma sonrası bölgede depreme dayanıklı yeni konutların üretimi için çalışmaların başlaması bekleniyor.

Sarıyer'de ayrıca Boğaziçi ön görünümünde ve SİT alanında kalan bölgelerde, koruma kurullarına bağlı olduğu için kentsel dönüşüm çalışması yürütülemiyor.

Ayrıca Bahçeköy'de yerleşik üç mahallenin bulunduğu alanın imar planlarında sit derecelendirme çalışması yapılmadığı için onaylanıp yürürlüğe alınamıyor.

İlçede imar planlarının yanı sıra vatandaşların ve hissedarların kendi aralarında kentsel dönüşüm için gerekli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle de yenileme çalışmaları başlatılmıyor.